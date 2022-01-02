"الحياة دراما" تحتفى بوحيد حامد في ذكرى رحيله الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحتفى قناة الحياة دراما بذكرى الرحيل الأولى لواحد من أهم صناع الدراما المصرية عبر تاريخها الطويل والممتد، الكاتب الكبير وحيد حامد.

وتعرض القناة مجموعة من أهم الأعمال التي كتبها، وصنع بها شخصيات من لحم ودم، وعالماً خاصاً، وبصمة مميزة، وخليطاً ممتعاً من التراجيديا والكوميديا، وقدم بها الواقع المصري في أكثر صوره صدقاً ووضوحاً.

وبدأت الحياة دراما احتفاءها بالكاتب الكبير ابتداء من العاشرة مساء السبت، حيث عرضت فيلم "التخشيبة" بطولة النجم أحمد زكي والفنانة نبيلة عبيد.

وفي يوم الذكرى نفسه، الأحد 2 يناير، تعرض له أربعة أفلام تبدأها الساعة 4 عصراً بفيلم "اللعب مع الكبار" عادل إمام وعايدة رياض، ثم "طيور الظلام" عادل إمام ويسرا 6 مساء، و"الإنسان يعيش مرة واحدة" عادل إمام ويسرا 8 مساء، ثم "الراقصة والسياسي" نبيلة عبيد وصلاح قابيل 10 مساء.

كما تحتفى القنوات العامة بالذكرى حيث تعرض dmc "الإرهاب والكباب"، وCBC " طيور الظلام"، والحياة "النوم في العسل" وon "التخشيبة".