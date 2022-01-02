شكرا لقرائتكم خبر عن سنة حلوة علينا.. ليلى علوى توجه رسالة لجمهورها بمناسبة العام الجديد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ليلي علوي مع جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، بمناسبة حلول العام الجديد 2022، حيث ظهرت فى فيديو جديد شاركته مع الجمهور من وسط الاحتفالات والزينة والأنوار، ووجهت الفنانة الكبيرة رسالة تهنئة خاصة لجمهورها، قالت فيها: "سنة سعيدة، إن شاء الله 2022 هتبقي سنة حلوة علينا يارب سنة حلو".



ليلي علوي

يأتى هذا فيما احتفلت النجمة ليلى علوى - فى وقت سابق - مع عائلتها وأسرتها ومنهم الفنان طارق الإبيارى، المتزوج من "فرح" ابنة شقيقتها، بأعياد الميلاد والكريسماس فى سهرة عائلية، متمنية للجميع أوقاتا سعيدة فى عيد الميلاد المجيد.

ونشرت ليلى، صورتها وسط عائلتها ومن خلفهم شجرة الكريسماس، صحبتها بتعليق: "استمتعوا بعيد الميلاد المبارك مع العائلة والأصدقاء والأحباب.. عيد ميلاد مجيد"

وسبق واحتفلت ليلى علوى مع صديقتها الفنانة إلهام شاهين بالكريسماس، وقرب دخول العالم الجديد، حيث كشفت عن صورها بجانب زينة الاحتفال، وفى صورة أخرى ظهرت إلهام شاهين برفقة صديقتها النجمة ليلى علوى وكان الثنائى بجانب شجرة الكريسماس المزينة، وعلقت إلهام شاهين على الصور التى نشرتها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها بـ "عيد ميلاد مجيد لجميع أصدقائى الأعزاء".

كانت الفنانة ليلى علوى أدت مؤخرا، مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ليلى، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، لقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة فى المسجد الحرام، وهى تدعى وتناجى الله بكل خشوع، وظهرت مرتدية الحجاب وملابس الإحرام السوداء.