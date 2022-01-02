شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح أغنيتها "حاجة واحدة".. بشرى: قررت أرجع للغناء تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الفنانة بشري لقاء لايف مع متابعيها عبر صفحة إنستجرام الخاصة بها، لتتحدث عن إطلاق أغنيتها الجديدة "حاجة واحدة" وقالت بشرى عن الأغنية: "موضوع الأغنية يخص قضايا البنات والمرأة.. وأتمنى المواضيع دي تتاخد بصدر رحب لأنها واقعية وبتحصل، اللي شجعني اعمل الأغنية دي هي شكاوى البنات الكثير جدًا من الشباب."



بشري

وأضافت بشري: "وأنا عشان طبعًا قافلة التعليقات على الإنستجرام نتيجة الكومنتات والناس السخيفة وأنا الحقيقة ماحبش أكون منصة قلة الذوق أو لقلة الأدب أو الناس اللي متعرفش تختار ملافظها.. لكن أنا الحقيقة محرومة من المتابعين اللطاف واللي أنا مش بحب أخدش حياءكم لأني دي صفحتي وباسمي وانا حرة.. أنا مش بفتح الباب للناس اللي أخلاقها مش كويسة لاني بحترم الناس المحترمة اللي عندي"

واستكملت بشري حديثها بـ"لأن الأكونت دا عامل زي البيت مينفعش يدخل فيه أي حد.. حتي لو النتيجة أن المتابعين يكونوا أقل.. الاحترام دائمًا تمنه أغلي من الحاجات التانية.. وأخيرًا يا رب الأغنية تعجبكم وإن شاء الله تكون في أغاني تانية 2022 أنا قررت أرجع للمزيكا تاني وأركز فيها شوية.. أنا بتبسط أكتر وأنا بغني وبحس أني سيدة قراري ومالكة العالم " .