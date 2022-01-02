شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحتفل بالعام الجديد مع أسرتها: سنة حلوة على كل الحلوين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها وجمهورها بمجموعة صور جديدة تجمعها بعائلتها، بمناسبة احتفالات العام الجديد 2022، حيث ظهرت فى الصور مع شقيقها الفنان أمير شاهين، وشقيقتها إيناس، وابنة شقيقتها "إلهام".

كما ظهرت الفنانة إلهام شاهين أيضًا في إحدى الصور التى نشرها عبر حسابها على "فيس بوك" وهى تحتضن كلب صغير، وعلقت "شاهين" على الصور: "سنة حلوة على كل الحلوين".



حساب الهام شاهين على فيس بوك

يأتى هذا فيما سبق واحتفلت النجمة إلهام شاهين، بالعام الميلادى الجديد، بطريقة ساخرة مع شقيقها الفنان أمير شاهين، حيث ظهرا فى فيديو نشراه عبر حسابهما على تيك توك وإنستجرام، وهما يحتفلان داخل المنزل متقمصين شخصية محمد هنيدى والراحل فؤاد خليل، فى فيلم "جاءنا البيان التالى"، خلال مشهد التهنئة بالعام الجديد.



الهام شاهين وابنه شقيقتها



الهام شاهين تحتفل بالعام الجديد



الفنانه الهام شاهين مع كلبها الصغير



الهام شاهين وشقيقها



الهام شاهين وشقيتها وابنه شقيقتها

ونشرت إلهام شاهين، الفيديو عبر حسابها، صحبته بتعليق: "تيك توك 2022، كل سنه وأنتم طيبين وبخير happy New year"، فيما علق شقيقها أمير، على نفس الفيديو الذى أعاده نشره عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "أول تيك توك لإلهام شاهين 2022".

من ناحية أخرى، تلتقى النجمة إلهام شاهين، مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، للمرة الأولى فى الدراما خلال مسلسل "بطلوع الروح" الذى كان يحمل اسم "اتجاه إجبارى"، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته منة شلبى، أحمد داود، أحمد السعدنى وتأليف محمد هشام عبية، لتعود إلهام شاهين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

وحققت الهام شاهين نجاحات مميزة مع كاملة أبو ذكرى على المستوى السينمائى بعدما قدما سويًا فيلمين هما "واحد صفر" الذى شارك فى بطولته زينة، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، لطفى لبيب وآرين، و"يوم للستات" وشارك فى بطولته محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، إياد نصار، ناهد السباعى وغيرهم، وحصدها العديد من الجوائز بعد عرضهما فى المهرجانات السينمائية المختلفة.