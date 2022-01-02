‏مروان وحيد حامد يحيي الذكرى الأول لرحيل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا المخرج مروان حامد، الذكرى الأولى لوالده الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا في 2 يناير 2021.

ونشر "مروان" صورة لوالده الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدي الحبيب، برجاء الدعاء".

وحيد حامد يعتبر قامة كبيرة من قامات الفن، إذ ترك خلال مشواره الفني الذي امتد لنحو 50 عاما، أعمالا خالدة في ذاكرة الفن العربي.

ومن أبرز أعمال الكاتب الكبير: "طيور الظلام، المنسي، الراقصة والسياسي، سوق المتعة، البريء، اضحك الصورة تطلع حلوة، اللعب مع الكبار" وغيرها.