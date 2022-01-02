أحدث ظهور ليوسف الشريف مع زوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصورتين، تجمعه بزوجته السيناريست إنجي علاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، من أحدث ظهور لهما.

وعلق الشريف على الصور: "كل سنة وأنتوا طيبين، يارب سنة جديدة بلا أوجاع بلا هموم، سنة نحقق فيها كل اللي نتمناه وتبقى فتحة خير علينا كلنا".

وحصل الفنان يوسف الشريف على جائزة أفضل ممثل لعام 2021 من مهرجان نجم العربي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد – 25"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته: يوسف الشريف، إدوارد، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني.