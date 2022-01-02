بالطربوش.. روبي تنشر صورة من حفلها الأخير في الجونة احتفالا بـ2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة روبي، مساء أول أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمناسبة احتفالات رأس السنة بمدينة الجونة.

وظهرت روبي في الصورة مرتدية "طربوش" على رأسها وهي ترقص على إحدى أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ونشرت روبي صورة من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنة سعيدة 2022، الجونة".

وقدمت روبي، خلال الحفل مجموعة من أغانيها من ألبومها الجديد، وغنت "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده" وغيرها من الأغاني الأخرى.

على جانب آخر، تشارك روبي في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.