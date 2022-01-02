مصري يقتل شقيقه في “قعدة مزاج”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تمكنت أجهزة الأمن في مصر من ضبط شخص قام بالتعدى بالضرب على شقيقه، مما أدى إلى وفاته بالقاهرة.

وحبست الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة موظفا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على شقيقه بالضرب ما أدى إلى وفاته، وذلك أثناء “خلوة” لتعاطي المخدرات بحي المقطم.

وأقر المتهم بأنه أثناء تواجده مع المجني عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب ما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص وبها إصابات وكدمات متفرقة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده مع المجنى عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركًا باب الشقة مفتوحا، واختلق واقعة اكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر «لاب توب».

تم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر «لاب توب» بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.