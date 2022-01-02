“ليلة من العمر”.. نجوى كرم تتوّج احتفالات العام الجديد في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واحدة من أكثر الأمسيات سحرًا، أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم ليلة رأس السنة بحفل غنائي كبير في فيستيفال أرينا – دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان بانتظار نجوى كرم جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فقدّمت لهم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

تفاعُل الحضور مع نجوى كرم تخطى كل التوقعات، فردّد الساهرون كلمات الأغنيات كما لو أنهم كورالًا يرافقها في كل الحفلات، وصفقوا لها بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها معهم.

تألقت نجوى كرم في الحفل بإطلالة باللون الأحمر سحرت جمهورها، فبدت كعادتها بغاية الجمال وشغلت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بأناقتها اللافتة. ونشر نجوى صورًا من الحفل وعلّقت قائلةً: “كانت ليلة من العمر”.

يذكر أن نجوى كرم طرحت خلال العام الماضي أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتصدّرت نجوى بعد صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.