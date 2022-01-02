شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء لمنور وكارمن سليمان وسعد الفهد يحيون حفلاً غنائيًا فى موسم الرياض 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة أسماء لمنور والفنانة كارمن سليمان والفنان سعد الفهد، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير الجاري، وذلك ضمن حفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمختلف الأماكن.

وطرحت المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائى باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع يوتيوب، وهى من كلمات محمد المغربى، ألحان مهدى مزين، توزيع بلال أفريكانو، إخرام أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.

وكان الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، استغاث بالسفارة المصرية فى المغرب، عقب تصوير الكليب وبعد تعليق الرحلات الجوية بين مصر والمغرب جراء التفشى السريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون".

ونشر "جاد" عبر إنستجرام: "أنا وكارمن مش عارفين ناخذ طيارة نرجع مصر، عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا، وجميع خطوط الطيران بتلغى رحلاتها، محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية فى المغرب للضرورة القصوى.. شكرا".



