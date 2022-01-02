شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسينما" يقيم ورشة للفيلم التسجيلى بمركز ثروت عكاشة الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، ورشة للفيلم التسجيلي وذلك اليوم الأحد، بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بالهرم وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء.

يحاضر في الورشة المخرج جمال قاسم والحضور للفعاليات مجانًا للجمهور ومحبي السينما.

وقال الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة، انه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز القومي للسينما سوف يكون هناك مجموعة من الورش في المجالات السينمائية المختلفة.

يذكر أن المشاركة بكل الورش التي يقيمها المركز القومى مجانا للجمهور والشباب ومحبي السينما.