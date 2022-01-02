إلهام شاهين تنشر صورا مع عائلتها وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بعائلتها، بمناسبة العام الجديد 2022، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وظهرت إلهام في الصور رفقة شقيقها الفنان أمير شاهين، كما ظهرت بصحبة "كلب" صغير.

وعلقت "شاهين" على الصور: "سنة حلوة على كل الحلوين".

يذكر أن إلهام شاهين، كشفت مؤخرا ببرنامج "كلمة أخيرة" عن تعاقدها بشكل رسمي على بطولة مسلسل "بطلوع الروح" الذي تتعاون فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكري، مضيقة أن دورها في العمل صعب، خاصة وأنه لم يقدم من قبل في الدراما المصرية أو العالمية.