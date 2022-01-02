يسرا توجه رسالة لجمهورها بمناسبة العام الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة يسرا رسالة لجمهورها وأهلها وأصدقائها بمناسبة العام الجديد 2022.

ونشرت يسرا مقطع فيديو لها، ظهرت فيها بعدة إطلالات مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت يسرا على الفيديو: "مرت سنة بحلوها ومرها.. ودلوقتي بنستقبل سنة جديدة 2022 إن شاء الله تكون سنة سعيدة مليانة صحة وهنا وراحة بال وأفراح ولطف من الله.. شكرا لأهلي وأصحابي وجمهوري على وجودكم فحياتي بحبكم من قلبي".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.