النور ابنة الهام الفضالة مع والدتها في المستشفى.. فهل حصلت على حضانتها وكيف علق طليقها؟

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 02:44 صباحاً - التقت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بابنتها ”النور“ بعد أيام من دخولهما في خلافات وفق ما ذكرته العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير على مواقع التواصل.

ونشرت الفضالة صورة وهي ممسكة بيد ابنتها ”النور“ عبر حسابها على ”سناب شات“، وذلك بعد تحسن حالتها الصحية، إثر تعرضها لوعكة قبل يومين خلال احتفالها بعيد ميلاد زوجها شهاب الجوهر استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكتبت الممثلة الكويتية: ”اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا..حمد يليق بجلالك وعظيم سلطانك أن قريت عيني ببنتي حشاشة جوفي..الحمدلله وتو ما ردت روحي والله يا بعد عيني وقلبي وروحي يا بنيتي النور“.

وأضافت إلهام الفضالة: ”شكرا يا ربي عطيتني على نيتي وجبرت بخاطري حبيبي ربي وشكرا للقضاء النزيه“.

وبعد الجدل الذي اثاره تعليق الهام الفضالة خاصة ان البعض فسره على انها حصلت على حضانتها نشر خليل التميمي مقطع فيديو ليرد على هذه التكهنات.

وظهر خليل التميمي في الفيديو وهو يقبل ابنته ويسألها كيف كانت زيارتها لوالدتها وانت كانت جاهزة لسهرة رأس السنة والالعاب النارية.