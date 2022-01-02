نوال الزغبي تضيء سماء الإغتراب وتتألق بإطلالة ملوكية ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سنة حافلة بالنجاحات الإستثنائية، اختتمت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عام 2021 بواحدة من أضخم السهرات الفنية في ولاية ديترويت الأمريكية.

واحتفلت نوال الزغبي مع الجاليات العربية في أميركا بحلول العام الجديد 2022 مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، في حفل نفذت تذاكره بالكامل قبل أيام من الموعد المحدّد له.

وقدّمت نوال الزغبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، فردّد الحضور معها الكلمات تمامًا كما لو أنهم كورلًا يرافقها في كل حفلاتها فحاصرتها موجات التصفيق من كل مكان طيلة السهرة.

تألقت نوال الزغبي خلال الحفل بإطلالة ملوكية في فستان طويل من اللون الأسود المرصع فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة، وبعد السهرة شاركت محبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من السهرة أرفقتها بتعليق جاء فيه: “شكرًا لكم على هذه الليلة المميزة”.

على صعيد آخر، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح أغنيتها الجديدة “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في الميني ألبوم الذي يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت نوال منذ أسبوعين أغنية جديدة بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.