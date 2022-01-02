النشرة الفنية| وفاة ممثلة ودويتو رومانسي لتامر حسني وزوجته وشيرين تخلع حذائها

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

نشر موقع الخليج 365، عددًا من الأخبار الفنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية منها زوجة شريف منير تشارك في "وأنسى روحي وياك"، شيرين عبد الوهاب تخلع حذائها على الهواء، وفاة الممثلة الأمريكية بيتي وايت عن 99 عامًا، مي عز الدين تثير قلق جمهورها في بداية 2022، تامر حسني مع بسمة بوسيل في دويتو غنائي، كل هذه الموضوعات نستعرضها لكم في السطور التالية:

أحضان ورومانسية.. تامر حسني مع بسمة بوسيل في دويتو غنائي (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد ظهر خلاله الفنان تامر حسني بصحبة زوجته بسمة بوسيل، وهما يغنيان دويتو رومانسي.. وإليكم التفاصيل.

زوجة شريف منير تشارك في "وأنسى روحي وياك".. بعد اعتزال 20 عاما

تعود الفنانة لورا عماد إلى التمثيل بعد غياب دام أكثر من 20 عاما بالمشاركة في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، في حكاية "وأنسى روحي وياك"... وإليكم التفاصيل.

مع أبو هشيمة.. كيف احتفلت ياسمين صبري برأس السنة 2022؟

احتفلت الفنانة ياسمين صبري، بحلول العام الجديد 2022، رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. وإليكم التفاصيل.

شيرين عبد الوهاب تخلع حذائها على الهواء

خلعت المطربة شيرين عبد الوهاب، حذائها على الهواء، خلال حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC... وإليكم التفاصيل.

وفاة الممثلة الأمريكية بيتي وايت عن 99 عامًا

توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة بيتي وايت قبل نحو أسبوعين من الاحتفال بعيد ميلادها المائة.. وإليكم التفاصيل.

مي عز الدين تثير قلق جمهورها في بداية 2022

أثارت الفنانة مي عز الدين، قلق جمهورها، بعد كشفها عن إمكانية إجرائها عملية جراحية خلال الساعات المقبلة، وذلك تزامنا مع بداية العام الجديد 2022.. وإليكم التفاصيل.

بعد إخلاء سبيلها.. من هي المطربة الشعبية "يارا"؟

ألقت قوات الأمن بمديرية القاهرة، القبض على مطربة الشعبية "يارا.م"، خلال إقامتها حفل داخل أحد "الكافيهات" بدائرة قسم أول مدينة نصر، فجر الخميس.. وإليكم التفاصيل.

إيرادات الجمعة.. "الكاهن" الأول و"برا المنهج" يتفوق على "أبو صدام"

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، "عروستي"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة الجمعة 31 ديسمبر إيرادا بلغ مليونا و444 ألفًا و603 جنيهات، موزعة على النحو التالي..وإليكم التفاصيل.

أيتن عامر تستعد لطرح أولى أغانيها "بناقص" على طريقة الفيديو كليب

تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز، لطرح أولى أغاني الفنانة أيتن عامر "بناقص"، في الأسبوع الأول من العام الجديد 2022.. وإليكم التفاصيل.

ماذا حدث في حفل نانسي عجرم بالعين السخنة في رأس السنة 2022؟

تأخر بدء حفل الفنانة نانسي عجرم، أول أمس الجمعة، بمدينة الجلالة بالعين السخنة بمناسبة احتفالات رأس السنة 2022، عن موعده المحدد له لما يقرب من نحو ساعة ونصف.. وإليكم التفاصيل.