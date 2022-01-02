نسرين طافش بفستان قصير وياسمين صبري تحتفل بـ 2022.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنتم بخير".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، ظهرت بفستان أحمر قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنتم بخير".

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المغامرات الجديدة على الأبواب، ابقى هادئا.. واصل حياتك ولا تفكر في كل القرارات التي من المفترض أن تبدأ بها.. أتمنى أن يجلب لك العام الجديد السلام والفرح والسعادة، كل عام وأنتم بخير 2022 ".

شذى حسون

ظهرت الفنانة شذى حسون، بفستان قصير في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلام جديدة سعيدة، أيام جديدة، رغبات جديدة، طرق جديدة".

هند صبري

الفنانة هند صبري، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنتم طيبين.. يا رب سنة فيها أخبار سعيدة وصحة وستر وراحة بال للجميع".

نجوى كرم

ظهرت الفنانة نجوى كرم، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عام جديد سعيد 2022 ".

إيناس شيحة

الفنانة إيناس شيحة، ظهرت أمام البحر تزامنا مع احتفالات رأس السنة 2022، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نانسي صلاح

ظهرت الفنانة نانسي صلاح، بإطلالة أنيقة تتماشى مع احتفالات رأس السنة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنتم بخير إن شاء الله".

ستيفاني صليبا

الفنانة ستيفاني صليبا، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيت هيدي الصورة تكون آخر بوست لي بـ 2021 ، لأقول stop خلاص لكل شيء سلبي ومرض وخوف واستقبل السنة الجديدة بأمان صحة وحب".