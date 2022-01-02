"جلطات متعددة".. صفاء سلطان تودع 2021 بالكشف عن أزمتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأت الفنانة صفاء سلطان جمهورها بتعرضها لعدة جلطات وأزمات صحية، لم تكشف عنها من قبل في العام الماضي 2021.

ونشرت صفاء صورًا لها ومقطع فيديو وهي داخل أحد المستشفيات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت ابنتها على إحدى الصور: "الدنيا أم ما في أبشع من المرض وحرقة القلب على أغلى حدا بالدنيا عندك، الحمد لله على سلامتك يا أقوى أم وأخت ورفيقة بالدنيا، بحبك يا روح قلبي، الله ما يحرمني منك يا حبيبة روحي".

وأضافت ابنتها: "الله لا يضرني فيكي يا عمري ويقويكي ويشفيكي، كل لحظة مرقت بتعبك تمنيت موت، وماشوفك فيا هيك لأنك قوتي، وكل حياتي، بحبك لتخلص الدنيا، وما حدا بيقدر يوصف الشعور يلي حسيتو لما كنتي تغيبي عن الوعي وترجعيلي، لو كانت مجرد لحظات بس كنتي تاخدي روحي معك، الدنيا بدونك ما بتسوى شيء، يا فرحة قلبي وعيوني أنت".

وتابعت: "شبعو من أمهاتكن حطوهن بقلبكن، كل لحظة معن بتسوى الكون كلو، بيكفي يكونو بصحتين وعم يدعولكن، رضاكي علي كل لحظة هو أهم شيء بحياتي، أنتي الجنة كلا، ما في أغلى منك".

ومن جانبها علقت الفنانة صفاء سلطان: "بأخر يوم من هالعام يلي مرق علي بحلوه وبمره رح ودعه وأنا متل ما أتعودت وماشيه على قاعدة بحياتي (الضربة يلي ما بتقتل بتقوي) الحمدلله رب العالمين وبعد جلطات متعددة وأيام صعبة كتير مرقت علي وعلى بنتي وأهلي وأصدقائي وأحبابي".

وأضافت: "رجعت لقول اهلاً وسهلاً بعام 2022 ووداعاً وشكراً لعام 2021 لأنها اسقطت أقنعة عن أكتر من حدا وخلصت منهن، ولأنها عطتني درس قاسي بمعنى الصداقة الكذابة وانطعنت طعنة غدر بس مامت، وهاد لحاله بيكفي لقول ألف حمد وشكر يارب إنك خلقتني قوية وشكراً يارب لأنك عطيتني عمر جديد لأقدر كون جنب بنتي يلي عاشت لحظات خوف ورعب انها تفقدني".

ووجهت صفاء رسالة لابنتها: "آسفة حبيبتي وبعدها اخواتي وأمي وأبي، ويا رب تقدرني كون متل ما تعود علي الكل كون سند وفرحة لكل يلي حوليي، عام جديد مليان أعمال ونجاحات وسعادة وراحة بال إن شاء الله بسم الله وتوكلت على الله، ومتل ما بقول ورح ضل قول حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكل عام وانتوا بألف خير".

ومن ناحية أخرى كان أخر أعمال صفاء سلطان مسلسل "خريف العشاق" بطولة محمد الأحمد، حلا رجب، لجين إسماعيل، سوسن أبو عفار، تأليف ديانا جبور، إخراج جود سعيد.