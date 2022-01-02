أول تعليق من محمود الليثي عن زواجه من صافيناز.. وكيف تسبب في أزمة مع زوجته الأولى! – صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 12:50 صباحاً - علّق المطرب الشعبي محمود الليثي على الأخبار المتداولة بشأن زواجه من الراقصة الشهيرة صافيناز، كما تحدث عن مطربي المهرجانات الشعبية، مؤكدًا أن الدولة لا تمنع المطربين ولكنها تمنع الألفــاظ الخارجة والتصرفات غير اللائقة.

وقال خلال حواره ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع بعر فضائية “القاهرة والناس”، عن محمد رمضان، إنه من أكثر النجوم مصـداقية على الشاشة فى التمثيل وهو ناجح، فهو يصدقه كمتفرج فهو بالنسبة له قيمة، مؤكدًا أنه ناجح في غناء المهرجانات ومش هنعرف نغطي نجاحه.

وعن شائعات شربه للخمور، أكد أنه من المستحــيل أن يصدق أحد ذلك عنه، مضيفًا: عمري ما شربت سيجارة ولا قعدت فى كافيه.

محمود الليثي يكشف حقيقة زواجه من صافيناز

وعن شائعة زواجه من الراقصة صافيناز قال: متجوزتش صافينار ومراتي عندي بالدنيا وهنفضل مع بعض لحد باب القــبر، مضيفًا: في ناس بتحب الهري، ولكن أنا مش بحب أسمع كلام لا حلو ولا وحــش، لأني لو قعدت أسمع الناس هيعطلوني.

كما تحدث خلال اللقاء عن مهرجان “شيماء” والذي حقق شهرة كبيرة خلال الأيام الماضية مؤكدًا أن فكرة مشاهدات موقع “يوتيوب” ليست مقياس لنجاح المطربين، ومهرجان شيماء ظاهرة وهتعــدي والأغنية مفيهاش ولا أي حاجة والأصوات الحلوة عندها مسئولية كبيرة أمام الناس ودخولهم البيوت مسئولية.

وأوضح، أنهم يقومون بالغناء لكل الناس ولا يفرق معهم الترند، مضيفا: “احنا بنغني لكل الناس ومش بيفرق معايا الترند واول لما بدأنا الغناء مكنش فى حاجة اسمها يوتيوب وفى ناس بتشتري مشاهدات”.

ورد عن ضـربه بالقلم في الأفلام قائلا: “موضوع الضــرب فى الأفلام مش حقيقي، وكانت افيه فى أفلام السبكي، والناس حبيت الافيهات بتاعتي وكانت بتجيب ضحك، ولما بقيت نجم مش هضرب تاني”.

يُذكر أن محمود الليثي، كان قد تحدث عن زوجته “كوكي”، والتي ارتبط بها في عام 2013، وذلك خلال حلقة سابقة لبرنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc قائلًا: “اللي ربنا يكرمه بواحدة تحبه أفضل من كنوز الدنيا”. واضاف: “اثناء اصطفاف الحور العين في الجنة وقعت كوكي واخذتها أنا”.

محمود الليثي ينفي شائعة وفاته: زوج أختي وليس أنا

بعد تردد أخبار على أحد المواقع الإخبارية عن وفاة المطرب الشعبي محمود الليثي بشكل مفاجئ، كشف الليثي من خلال بث مبارشر على صفحته الشخصية على “فيسبوك” حقيقة تلك الأخبار، حيث قال: “النهاردة توفى إلى رحمة الله زوج أختي وأحد المواقع قال إن أنا اللي توفيت وكدة أنا الحمد الله بطمن جمهوري في مصر والوطن العربي محمود الليثي كويس”.

وكان الليثي قد أعلن عن تعاقده على إحياء أربع حفلات في ليلة رأس السنة، في عدة فنادق كبرى بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، والذي يقدم خلالها أشهر أغنياته الشعبية لدى جمهوره.

وكان محمود الليثي قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان “رجولة برجولة”، وهي من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية “يالهوى”، على موقع “يوتيـوب” والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

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