شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تشارك بصور جديدة من كواليس حلقتها مع صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها من كواليس حلقتها التي ظهرت فيها مع المذيعة الكبيرة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، برفقه أطفالها، لتوجه رسالة لمتابعيها على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين وسنة جديدة سعيدة عليكم يا رب".



النجمة شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب فى كواليس الحلقة

كانت أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب فى الحلقة التى تمت إذاعتها فى رأس السنة:

1- محاربات مرضى السرطان أبلغوني أنهم مش مكسوفين من شكلهم فأنا محنتي جت أمل بالنسبالهم.. فعايزة أقولهم إحنا لا نقل أنوثة.

2- كنت خايفة على بناتى أول مايشوفنى يتعقدوا بس هما مكحرتين وبيفهموا.

3- أغنية سيدنا القماص هى التى تعبر عن حالتى.

4- الأشياء فى المنزل تكون أمام عينى وفجأة تختفى بسبب العفاريت اللى فى بيتى، وأول ما ابتدي أرحب بيهم وأدلعهم ألاقي الحاجة، بسمع حاجات بتناديلي، وأقول حاضر جاية أهو.. مش بروح لكن برد السلام، مش بخاف منهم.

5- هنا زكية وعاوزة تكون ممثلة.

6- نفسي أبطل الدموع والنوم، أنا بنام كتير، ممكن يكون حسد ولا طاقة سلبية على شوية عفاريت مصاحباهم في البيت.