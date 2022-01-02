شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير مع عائلتها بجوار شجرة الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة حنان مطاوع، على الاحتفال بالعام الجديد على طريقتها الخاصة، حيث نشرت جلسة تصوير لها وهي ترتدي ملابس سانتا كلوز وبابا نويل، بجوار شجرة الكريسماس عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "أحلي ما في حياتي، رب احفظ لي اهلي واسعد كل الناس كل سنة واحنا كلنا طيبين وفي أحسن حال".



الفنانة حنان مطاوع مع عائلتها



حنان مطاوع وعائلتها

وعادت الفنانة حنان مطاوع لممارسة تفاعلها على موقع "إنستجرام" الخاص بها بشكل طبيعي، وذلك بعدما سرق هاكر حسابها، وكشفت مطاوع عن جلسة تصوير جديدة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد، حيث وقفت أمام شجرة عيد ميلاد ضخمة والتقطت بعض الصور التي علقت عليها بـ"الناس حاسين بالبرد وفي قلبي ده شم نسيم".

واسترجعت حنان مطاوع، حساب "إنستجرام" الخاص بها بعدما تم سرقته من معجب بها، وأطلت حنان من خلال فيديو بعد استرجاع الحساب لتوضح ماذا حدث وتعلق عليها، حيث قالت في الفيديو "مساء الفل وكل سنة وانتوا طيبين طبعا تعرضت لهاكر دمه خفيف وطبعا دا كان مرعب بالنسبالي إحساس سخيف أن حد يسرق حاجة بتاعتك.. وزي ما الناس بتقول الهاكر اللذيذ رزق.. شكرا لسؤالكم عليا.. وشكرا لريهام عبد الغفور انها ساعدتني ارجع الاكونت لاني مش بفهم في الحاجات دي".

وكانت الفنانة حنان مطاوع، قد تمكنت من استعادة الأكونت الخاص بها على موقع "إنستجرام"، بعد تعرضه للسرقة على يد هاكر، وقالت فى رسالة عبر إنستجرام، بعد تمكنها من استعادة الحساب: "رجع الحمد لله، وتم التعامل مع الهاكر، وآسفة لأى شخص اتبعتله رسالة من الأكونت وهو مسروق، أى كان محتواها، وأشكركم جدا على اهتمامكم".