شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. هيثم شاكر يُحيي حفل زفاف رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف اللاعب رامى ربيعة، غدا الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

من ناحية أخرى، يستعد المطرب هيثم شاكر، لإحياء أولى حفلات العام الجديد 2022، يوم الأربعاء 5 يناير المقبل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وانتهى المطرب هيثم شاكر من تسجيل أغنية جديدة، من تأليف الشاعر هادى أبو اليزيد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بمجرد الانتهاء من مكساجها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

كما طرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر أغنية "لما تحس"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".