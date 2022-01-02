شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سمية الألفى تستعد لبدء جلسات الكيماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مقربون من الفنانة سمية الألفى أنها تستعد لبدء جلسات الكيماوى خلال الأيام المقبلة، بعد سوء حالتها الصحية بعد إعلانها أنها أجرت عملية إزالة ورم فى الصدر، بالإضافة إلى الغدد الليمفاوية، وقالت: "الكانسر اللى عندى نوع نادر وكمان أسبوعين هبتدى رحلة علاج".

وزارت ندا الكامل الفنانة سمية الخشاب رغم طلاقها من أحمد الفيشاوى مع نهاية عام 2021 دون أن يكشف الطرفان عن سبب الطلاق، ورغم ذلك حرصت على زيارتها.

وكانت سمية الألفى قد تحدثت فى لقاء سابق عن مرض نادر أصيبت به جعلها غير قادرة على المشى حتى اكتشفت أن المرض عبارة عن تكون أكياس من سائل النخاع الشوكى واستقرت على فقرات العمود الفقرى/ وكان يصطحبها فى رحلة العلاج بالخارج الراحل فاروق الفيشاوى قائلة: "عمرى ما هنسى وقفته جنبى وقتها".