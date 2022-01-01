شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال والعراقى نور الزين يتعاونان فى أغنية "غالى" وطرحها 8 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب عمر كمال مع المطرب العراقى نور الزين في أغنية جديدة تحمل اسم "غالى" ومن المقرر طرحها يوم 8 يناير الحالي وتحمل عدد من المفاجآت.

وشوق عمر كمال جمهوره بالعمل الجديد حيث طرح على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام بوستر الأغنية وعلق قائلا: من أهم الأغاني اللي غنيتها في حياتي، يوم 8 يناير، هتسمعوا وهتشوفوا كليب غالي مع نجم العراق، والوطن العربي نورالزين، حاجة مشرفة وفن بجد.. يارب يعجبكم.

يذكر أن عمر كمال قد قام بعمل جولة غنائية خلال الفترة الأخيرة، فبعد إحيائه حفلاته فى السعودية والعراق وتونس وأسبانيا، طار عمر كمال إلى الأردن لإحياء حفل هناك، حيث نشر المطرب صور من الطائرة علي الإنستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " توكلت على الله .. إلى الأردن".

ومن جهة أخرى، وجه مطرب المهرجانات عمر كمال الشكر إلى نقابة المهن الموسيقية لاستجابتها بالتحقيق معه، وإصدرها قرارا بحفظ التحقيقات بعد الاستماع إلى أقواله في واقعة إتهامه بالإساءة إلى مصر.

وكشف عمر كمال في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، تفاصيل أزمة إتهامه بالإساءة إلى مصر قائلا:" أنا بهرج مع الجمهور فى السعودية وهى مشهورة بالتمر واللبن، وأنا أصلا غيرت خمور وحشيش من زمان، وفى ناس وصلوا للنقابة صورة مش كويسة وحرفوا الكلام، ووصولوا للنقابة كلام كتير، وفى ناس من مصلحتها يمكن ان عشان أنا الوحيد اللي في كل زمايلي مثلا اللي مش موقوف أو شغال ففي ناس كتير من مصلحتها أن أنا يتم وقفى، وفاكرين بتعطيل عمر ان هو هيجي له من رزق عمر.

وأشار عمر كمال إلى أنه فور علمه بقرار إحالته إلى التحقيق، قررت قطع رحلته إلى تركيا والعودة إلى مصر لأن الموضوع يمس مصر، وطلب من النقابة التحقيق معه، مشيرا إلى أنه بعد قرار النقابة تم إلغاء تعاقدات حجوزات حفلات بسبب اتهامه بالإساءة إلى مصر، وهذا غير صحيح.