شكرا لقرائتكم خبر عن "المهن الموسيقية": المطربة يارا عضوة منتسبة بالنقابة والقبض عليها لعدم حصول الكافيه على ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، إن المطربة يارا محمد، تم إخلاء سبيلها اليوم، بضمان محل إقامتها ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

وأكد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، إن المطربة عضوة منتسبة، وتابعة للنقابة، وبناء علي ذلك كان القبض عليها، بسبب عدم إقامة مسئولى"الكافية"، للحفل دون استخراج تراخيص لإقامته.

وفى السياق أخلت النيابة سبيل كل من وليد السيد أحمد، محمد حسين القاضي من ديوان القسم بضمان محل اقامتهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

كما أخلت سبيل متهمين آخرين في القضية ذاتها والتي حملت رقم 23492 قسم أول مدينة نصر لسنة 2021 حال سداد كل منهما 20 ألف جنيه وهما "محسن محمود، تامر محمد الهمشرى".

وكان رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر ألقوا القبض على المطربة الشعبية يارا محمد ومدير أعمالها وثلاثة آخرين لإقامتهم حفلا داخل كافيه شهير بدون ترخيص واختراق مواعيد العمل وعدم حمل المطربة مصنف فني.

وجاءت البداية ببلاغ من سكان أحد العقارات الكائن به" الكافيه" يشكون فيه من إشغال الطريق والإزعاج بسبب الضوضاء.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط المباحث من ضبط المطربة أثناء غنائها في الكافيه وكذلك ضبط مدير أعمالها و3 آخرين وتحرر محضر بالواقعة.