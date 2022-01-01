شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد يحيى: أتعاون مع عمرو دياب ونانسى عجرم في عدة أغانى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن محمد يحيى في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بنجاحاته الأخيرة مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى في أغانيهم منهم الهضبة عمرو دياب وبهاء سلطان وتامر حسنى وإليسا وغيرهم، مشيرًا أنه الفترة المقبلة تشهد عددًا من المفاجآت مع كبار النجوم أيضًا منهم شيرين ونانسى عجرم والهضبة واليسا وغيرهم.

وكانت آخر أعمال الملحن محمد يحيى أغنية "لو بتحب" للهضبة عمرو دياب الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحا كبيرا وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع عادل حقى، وأغنية "عاملين الصح" للنجم بهاء سلطان وهى من كلمات نصر محروس وتوزيع أكرم عادل .

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم .

وأعرب يحيى من قبل عن سعادته بالتعاون مع النجم الجزائرى الشاب خالد فى أغنية «جميلتى بيروت»، وسلطان الطرب جورج وسوف فى أغنية "صاحى الليل" وهى التجربة التى يتمنى تكرارها.

وأضاف يحيى أنه يتعاون أيضا مع عدد من المطربين المصريين والعرب خلال الفترة المقبلة من بينهم الفنان تامر حسنى الذى يقدم معه أغنية جديدة ستكون ضمن ألبومه القادم بعد أن قدما سويا عددا من الأغنيات الناجحة على مدى السنوات الماضية كان آخرها أغنية "بألف سلامة"، ضمن ألبوم «خليك فولاذى».