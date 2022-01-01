أحضان ورومانسية.. تامر حسني مع بسمة بوسيل في دويتو غنائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد ظهر خلاله الفنان تامر حسني بصحبة زوجته بسمة بوسيل، وهما يغنيان دويتو رومانسي.

وظهرت بسمة وهي تغني قائلة "كل لما بتيجي سيرتك ياللي عمري ابتدى من يوم ما شفتك"، ليرد عليها تامر "وحياة تعبي وأيامي لأكون لك ضهر واتحدى كل الدنيا عشانك ياللي مكانك جوايا".

جدير بالذكر أن تامر حسني كان ضيفًا على برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة CBC، احتفالا بالعام الجديد 2022، وتحدث عن أعماله الفنية، وحياته الشخصية، كما كشف لأول مرة أنه اضطر لتسجيل جملة من حوار الفنانة سوسن بدر مقلدًا صوتها في فيلم "مش أنا"، بعدما اكتشفه عيب في الصوت، وكانت الفنانة وقتها خارج البلاد، كما حكى كواليس تقليده لصوت الفنان بهاء سلطان في أغنية "راجعلي ليه".