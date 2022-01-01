معتز هشام ينتهي من "شبح البدروم" في "خارج السيطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الممثل الشاب معتز هشام في حكاية "شبح البدروم" ضمن مسلسل "خارج السيطرة"، المأخوذ عن فورمات أمريكي، وانتهى من تصوير كافة مشاهدة مؤخرًا.

تدور أحداث المسلسل في إطار قصص الرعب، ويتضمن 10 قصص رعب مختلفة، وتدور قصة شبح البدروم، في مدرسة ثانوية، وتشارك الفنانة هبة عبدالغني بدور المدرسة ويشاركها كل من نور إيهاب ومعتز هشام ويوسف وائل نور، والذين يلعبون دور طلبة في مرحلة الثانوية.

وكشف معتز هشام عن تفاصيل شخصيته، في بيان صحفي، قائلًا إنه يجسد دور طالب في مدرسة انترناشيونال، ويدعى يوسف، وتجمعه الكثير من المشاهد مع نور إيهاب التي تلعب دور فتاة اسمها حلا.

قصة "شبح البدروم"، من بطولة هبة عبدالغني، نور إيهاب، معتز هشام، يوسف وائل نور، إسراء رخا، عبدالرحمن عامر وعمر عمر، ومن تأليف لاري نبيل، وإخراج محمد بكير.

من ناحية أخرى، ينتظر معتز هشام، عرض مسلسل "ورق التوت" ويجسد من خلاله طالب في معهد يلجأ له أصحابه في أي مشكلة ويقوم بحلها خاصة أنه يتمتع بصفات مميزة تجعله رزين ومتواضع بينهم.

جدير بالذكر، إن أخر أعمال معتز هشام: حكاية أمر شخصي من مسلسل "إلا أنا"، و"القاهرة كابول"، و"ولاد ناس"، وفيلم "قبل الأربعين".