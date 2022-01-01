مانشستر سيتي يعزز صدارته بعد فوز ثمين على أرسنال

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق فوز ثمين على مضيفه أرسنال، اليوم السبت، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم أرسنال على ضيفه طيلة الشوط الأول، بعد الهدف الذي وقعه بوكايو ساكا في الدقيقة الـ31 من زمن اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراة تمكن السيتي من تعديل الكفة بفضل الهدف الذي وقعه الجزائري، رياض محرز، من ضربة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

واحتدم الصراع طوال أطوار الشوط الثاني، في محاولة من أرسنال تغليب الكفة لصالحه، لكن خطأ ارتكبه لاعبه غابرييل، وسط الميدان، كلفه البطاقة الحمراء، وترك الفريق منقوصا، ما ساعد الضيوف من تعميق الفارق بهدف آخر في الدقيقة الثالثة بعد التسعين، من توقيع رودري.

وبهذا الفوز، عمق السيتي فارق النقاط عن ملاحقه المباشر، تشيلسي بـ11 نقطة كاملة.

وأرسنال يحتل المرتبة الرابعة بمجموع 35 نقطة عن 20 مباراة خاضها حتى الآن.

وبينما حقق السيتي 53 نقطة من 21 مباراة، لا يزال الملاحقان تشيلسي وليفربول بعيدين بـ42 و41 نقطة على التوالي، فيما تنقص تشيلسي مباراة واحدة بينما ينقص ليفربول مبارتين.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 11 انتصارا تواليا في الدوري.

وسيكون سيتي مرشحا فوق العادة لإحراز لقبه الرابع في السنوات الخمس الأخيرة، في حين سيكون من الصعب على الآخرين اللحاق به.

بيد أن مدرب سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، رفض القول إن اللقب قد حسم مبكرا مشيدا بالنوعية العالية لمنافسيه، مضيفا في هذا الصدد “ثمة مباريات عدة متبقية”.

وتابع “لن أصدق أيا كان يقول لي إن الأمر قد حُسم. نملك في مواجهتنا فريقين مدهشين، هما تشلسي وليفربول”.

وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب اعترف بصعوبة مهمة فريقه باللحاق بمانشستر سيتي بعد الخسارة المخيبة أمام ليستر سيتي إلا في حال رفع من مستواه بشكل كبير حتى نهاية الموسم.