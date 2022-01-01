شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: أغنيتى مع طلال سلامة رومانسية تحمل اسم "يوم ميلادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة جنات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تتعاون مع النجم السعودى طلال سلامة في أغنية خليجية تحمل اسم "يوم ميلادى" تنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل معه لأنه يتميز بصوت قوى، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة وتتمنى أن تنال الأغنية اعجاب جمهورها أثناء طرحها.

وقالت مؤخرًا النجمة جنات إنها تحضر لعدة أغانٍ خليجية خلال الفترة المقبلة تتمنى أن تخرج إلى النور وتساعدها الظروف لتقديمها خاصة أنها من محبى الأغانى الخليجية.

وأشارت جنات إلى أنها خلال الفترة الحالية تختار أكثر من أغنية وتسمع من شعراء وملحنين وموزعين لتحضيرات ألبومها الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى المتنوعة، بعد غيابها أكثر من عام بعد نجاح ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" الذى لاقى صدى فعل كبير للجمهور.

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.