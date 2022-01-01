شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ورسالة رومانسية.. بسنت شوقي تبدأ عامها الجديد بلقطة من عقد قرانها على محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بلقطة من عقد قرانها على الفنان محمد فراج، وظهرا فيها لحظة كتب الكتاب، لتوجه رسالة رومانسية له مع بداية العام الجديد، وكتبت "من بين كل الأحداث في العام الماضي، هذه اللحظة هي الأهم، لا حاجة لفيديو، ولا حاجة لعد تنازلي، هذه اللحظة التي تشمل كل المشاعر التي أعتقد انها أقصي ما يمكن لأي شخصي أن يصل إليها، كل عام وأنتم بخير أتمنى لكم السلام والصحة والحب والسعادة والبركات".

وخضعت بسنت شوقى، لجلسة التصوير بإطلالة راقية هادئة ارتدت خلالها فستانا بسيطا باللون البيج، مع شنطة صغيرة باللون الأزرق الفاتح، وأكملت إطلالتها بحذاء بنى غامق، ونظارة شمس سوداء، وجاء فى خلفية الصور أبواب المنازل المزخرفة يدويًا، وجدران ونوافذ المنازل القديمة.