أحدث ظهور لياسمين صبري.. ترسل قبلة في الهواء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، ونالت الصور إعجاب متابعيها، كما حرصت في واحدة منها على إرسال قبلة في الهواء لجمهورها.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.