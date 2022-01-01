بسنت شوقي تتغزل في زوجها محمد فراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها بصورة مع زوجها الفنان محمد فراج وهي تتغزل فيه.

ونشرت بسنت شوقي صورة لهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من بين كل ما حدث في 2021 هذه اللحظة حبيبي، تتصدر كل شيء.. لا شيء يقترب لهذه اللحظة، لا حاجة لفيديو، لا حاجة لعد التنازلي، لا حاجة لشيء".

جدير بالذكر أن يوم 11 يوليو 2021، شهد حفل عقد قران الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن، بعد خطبة دامت أكثر من عامين.