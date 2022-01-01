الموت يغيب بيتي وايت.. “الفتاة الذهبية” للتلفزيون الأميركي

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 07:16 مساءً - غيب الموت النجمة التلفزيونية الأميركية بيتي وايت، قبل أيام من عيد مولدها المئة، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة نقلاً عن مدير أعمال الممثلة التي أضحكت الجمهور طوال أكثر من سبعة عقود من خلال أدوارها في مسلسلات أبرزها، الفتيات الذهبيات “ذي غولدن غيرلز”.

وقال مدير أعمالها جيف ويتجاس لمجلة “بيبول”: “مع أن بيتي كانت ستبلغ 100 عام ، إلا أنني اعتقدت أنها ستعيش إلى الأبد”.

وأضاف “لا أعتقد أنها كانت خائفة من الموت، لأنها أرادت دائماً أن تكون مع زوجها الذي أحبّت آلن لادن. كانت ترى أنها ستكون بجانبه مرة أخرى”.

وكانت بيتي وايت واحدة من أكثر الممثلات المحبوبات في الولايات المتحدة، وحققت إنجازات متعددة وفازت بجوائز كثيرة خلال حياتها المهنية الطويلة.

وحصلت بيتي وايت على مجموعة جوائز “إيمي” وهي التي ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون في العام 1949، فيما أدت بصوتها دوراً في فيلم “توي ستوري 4” العام 2019.

وقالت الممثلة في احتفال توزيع جوائز “إيمي” عام 2018 “إن استمراري في هذه المهمة واستمرار دعمكم لي أمر مذهل!”.

وأدت في “ذي غولدن غيرلز” دور روز نيلوند الخرقاء والساذجة في كثير من الأحيان، فيما أدت زميلاتها بيا آرثر ورو مكلاناهان وإستيل غيتي شخصيات أكثر تعقيداً.

كذلك شاركت في مسلسل “ذي ماري تايلر مور شو” وفي المسلسل الشهير “ذي بولد أند ذي بيوتيفول”.

وفي العام 2010، وكانت في الثامنة والثمانين، أصبحت أكبر من قدّم البرنامج الترفيهي الشهير “ساترداي نايت لايف”.

وعلق الرئيس الأميركي جو بايدن على وفاة بيتي وايت في تغريدة على تويتر قائلا “رسمت ابتسامة على شفاه أجيال من الأميركيين”، معتبراً أنها “أيقونة ثقافية” سيفتقدها الأميركيون.

أما زوجته جيل بايدن فقالت لصحافيين “هل ثمة مَن لم يكن يحبّ بيتي وايت؟ نحن حزينون جداً”.

وكذلك وجه الجيش الأميركي تحية إلى “الأسطورة الحقيقية على الشاشة وخارجها”، مذكراً بأنها “شاركت خلال الحرب العالمية الثانية في الخدمات التطوعية النسائية” الأميركية.

وكانت الممثلة لتبلغ المئة في 17 يناير، وقد غردت يقوم الثلاثاء تعليقاً على نشرها مقابلة أجريت معها في هذه المناسبة “عيد مولدي المئة … لا أصدق أنه آتٍ”.