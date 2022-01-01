دنيا سمير غانم تعود إلى جمهورها في رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المنتجة لمسلسل “عالم موازي”، الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية دنيا سمير غانم، عرضه في ماراثون دراما رمضان المقبل 2022، وذلك بعد تأجيله من موسم رمضان الماضي لظروف متعددة أصابت فريق العمل تارة وبطلته تارة أخرى.

وفي التفاصيل، فقد علمت “زهرة الخليج” من مصدر خاص داخل الشركة المنتجة أنَّ تحضيرات جرى ترتيبها هذه الأيام لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل.

وأكد المصدر أنَّ لقاءً جمع المنتج هشام جمال ودنيا سمير غانم للاستقرار على هذا القرار، لاسيما أنَّ تأجيل العمل لأكثر من ذلك ليس في صالحه، مبيناً أنه جرى التعاقد مع قناة “الحياة” المصرية لعرض المسلسل في 15 حلقة في النصف الأول من شهر رمضان المقبل.

ونوه المصدر بأن دنيا سمير غانم حريصة على استكمال مشوارها الفني بعد مرور فترة من الحزن على رحيل والديها، مؤكداً أنها لا تُفضِّل العزلة بعدما طالب الجمهور ونجوم الفن بعودتها، إضافةً إلى أنها لا ترغب في خسائر للشركة المنتجة.

مسلسل “عالم موازي” بطولة دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، إسلام إبراهيم، وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال.

يذكر أنَّ مسلسل “عالم موازي” خرج من المنافسة في موسم دراما رمضان 2021، بعد إصابة عدد من نجوم المسلسل بفيروس كورونا، وجرى تأجيل تصويره بسبب وفاة النجم سمير غانم ثم النجمة دلال عبد العزيز، والدي بطلة المسلسل.