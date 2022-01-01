البعض يتباهى بالتفاهة.. إياد نصار: الفن تحول إلى صناعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان الأردني إياد نصار، ضيفاً على برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، والمذاع على قناة “القاهرة والناس”، حيث كشف عن رفضه فكرة منع الراب باعتباره من الفنون الجديدة، قائلاً: “الراب وراه فكرة وهو تيار جديد وبيقدم فكرة مختلفة تماماً وأنا سمعت ويجز ومروان بابلو لأن أولادي بيسمعوهم، وأنا ضد فكرة الإلغاء أو المنع وهما موجودين جداً، والفن تحول إلى صناعة”.

وأشار إلى أنه يميل إلى سماع الفنان الكبير محمد حماقي، كما أنه يحب الهضبة عمرو دياب، قائلا: “بحب أسمع حماقي بشكل كبير ومشروعه الفني يعجبني بشكل كبير، أما الهضبة عمرو دياب فهو في حتة تانية خالص وعامل تكوين كبير وسط الناس والناس بتقبله بكل أشكاله”.

وأكد أنه كان يتمنى منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى مصر أن يكون ممثلاً مصرياً وليس ممثلاً عربياً يتحدث باللهجة المصرية، مشيراً إلى أنه درس الفن التشكيلي في بلاده ولكن اختار مجال الفن، ولم تكن بداياته سهلة لأنه لم يكن معروفا في الوسط الفني.

وأضاف أن التمثيل مهنة صعبة ومن الممكن أن يقضى الفنان حياته كلها دون أن يفعل شيئاً، موضحاً أن الممثل المثقف يشكل عبئاً كبيراً، متابعاً: “عشت إحباطات في بعض الوقت خلال المشوار الفني ولكن من أول ما جيت مصر عمري ما حسيت بالغربة وفي احتضان حقيقي من الزملاء والناس”، معبراً عن استيائه من حالة التباهي بالجهل والتفاهة والاستعراض بها وسط الناس وكأنها السلعة الأهم.