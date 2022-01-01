أبو الليف ينضم إلى قافلة المشككين بطلاق شيرين وحسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن فجر الملحن الكبير حلمي بكر مفاجأة بتصريحاته أن حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب لم يتم الطلاق بينهما وأن ما حدث كان دعاية لأغنياتها الجديدة، تحدث الفنان نادر أبو الليف عن هذا الموضوع خلال تصريحات تلفزيونية وجه فيها رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قائلاً: “حسام حبيب حبيبي جدا وشيرين حبيبتي جدا وإخواتي وأتشرف بيهم ولكن اللي حاصل منهم مش حلو، إذا كانت شيرين أو حسام، مينفعش أنشر غسيلي قدام الدنيا كلها في خصوصية، أتمنى منهم إن بابهم يتقفل عليهم، مهما كانت في الخلافات بينهم أو مفيش يمكن دا مصطنع يعلم الله ما في الصدور مفيش حاجة مضمونة وممكن دا بيتعمل عشان ألبوم شيرين اللي نزلته مثلا”.

وأعلن أبو الليف عودته بقوة للساحة الغنائية في الفترة المقبلة بعد غياب، مضيفًا: “أنا الفترة الجاية هتبقي عودتي قوية وقاتلة وباستماتة كمان، وعامل شغل جديد، ومعايا فرقتي وهعمل شو خارجي، ومجهزلكم مفاجآت كتير”.

وأوضح أنه انتهي من مجموعة أغاني وسيقوم بطرح مجموعة أغنيات منفصلة كل شهرين، معلناً عن مفاجأة كبيرة بتعاون ودويتو مع مطربة شهيرة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، لافتًا إلى أنه حدثت مجموعة معوقات تسببت في عدم طرح أغنيته “عصبية” في الفترة الماضية، وسيتم طرح أغنية أخرى بعنوان “مين يزغزغكم”.

وأكد أنه سيدخل في إنتاج أغانيه، معلناً السبب: “للأسف شركات الإنتاج مبقتش تنتج بيروحوا لمغنيين المهرجانات والسبب السعر وبياخدها ببلاش وده بيضايق أي فنان أو مطرب خايف على فنه، وحضارتنا، لكن هاني شاكر والحكومة شغالين ودورهم واضح في مكافحة الفساد في الوسط الفني”.

ووجه أبو الليف رسالة لفناني المهرجانات قائلا: “بكل صدق وحب وأخوه أنت عايز تبقي فنان محترم ثقف نفسك الأول”.