حمو بيكا يوزع هدايا بمناسبة العام الجديد 2022: "هابي نيو نير" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل نجم المهرجانات حمو بيكا، مع جمهوره بحلول العام الجديد 2022.

ونشر بيكا، مقطع فيديو له، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وظهر خلاله وهو يقف على سطح أحد المنازل ليلقي التحية على الجمهور، قائلا: "هابي نيو نير".

وأطلق بيكا بعض الألعاب النارية في الهواء احتفالا بحلول العام الجديد، وألقى على جمهوره هدايا عيد الميلاد.

وكتب بيكا، على الفيديو: "دي أقل حاجة لحبايبنا نستقبل بيها السنة الجديدة، ربنا يقدرني وأقدر أبسطكم، تحيا مصر أم الدنيا".

حمو بيكا طرح قبل أيام، عبر قناته بموقع "يويتوب"، مهرجان "ملعونة الفلوس" مع مودي أمين والسويسي، من توزيع مصطفي السيسي.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، في نوفمبر الماضي، قرارا بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات، وكان من بينهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، عنبة، كزبرة، وحنجرة وغيرهم.