ماغي بو غصن: نحن من نصنع التغيير

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

مع بداية العام الجديد، غرّدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على حسابها عبر “تويتر” وقالت: “الارقام لا تصنع شيئاً.. نحن من ‏نصنع التغيير”.‏ وأضافت: “سنة مباركة عالجميع يا رب”.‏

يذكر أن ماغي نشرت سابقاً مجموعة صور على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت بإطلالة ميلادية، إذ ارتدت فستاناً باللون الأحمر، ‏وبدا شعرها مرفوعاً.‏ وتفاعل المتابعون مع إطلالة ماغي وعبروا عن إعجابهم بها، إذ علّق أحدهم أن ما ارتدته يحبس الأنفاس.‏

كما علّقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور: “ميلاد مجيد حبيبي كل الحب والسلام الك ولعيلتك”.‏

يذكر أن ماغي كانت قد حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل “للموت” الذي عرض في شهر رمضان المبارك الماضي، ونال العمل الكثير ‏من الإشادات.‏