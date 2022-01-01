ماغي بو غصن: نحن من نصنع التغيير

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 56 دقيقة
ماغي بو غصن
مع بداية العام الجديد، غرّدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على حسابها عبر “تويتر” وقالت: “الارقام لا تصنع شيئاً.. نحن من نصنع التغيير”. وأضافت: “سنة مباركة عالجميع يا رب”.
يذكر أن ماغي نشرت سابقاً مجموعة صور على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت بإطلالة ميلادية، إذ ارتدت فستاناً باللون الأحمر، وبدا شعرها مرفوعاً. وتفاعل المتابعون مع إطلالة ماغي وعبروا عن إعجابهم بها، إذ علّق أحدهم أن ما ارتدته يحبس الأنفاس.
كما علّقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور: “ميلاد مجيد حبيبي كل الحب والسلام الك ولعيلتك”.
يذكر أن ماغي كانت قد حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل “للموت” الذي عرض في شهر رمضان المبارك الماضي، ونال العمل الكثير من الإشادات.