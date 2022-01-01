تطورات الحالة الصحية للفنانة ” حنان ترك “

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” حنان ترك ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن تطورات حالتها الصحية وأسرتها بعد إصابتهم بفيروس كورونا .

حيث أشارت حنان ترك في تغريدتها إلى أنها وأسرتها في مرحلة التعافي من الفيروس .. ووجهت الشكر لكل من حرص على السؤال عنهم والاطمئنان عليهم .

فكتبت قائلة : ” الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا .. أشكر كل من سأل علينا ودعا لنا واسأل الله أن يمن علينا جميعا بالصحة والعافية ” .

وتابعت حنان ترك مقدمة تهانيها لمتابعيها بمناسبة العام الجديد : ” وكل عام والعالم كله بألف خير ، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان ” .