كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 03:50 مساءً - حلت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” ضيفة احتفالية رأس السنة في برنامج ” صاحبة السعادة ” مع الفنانة ” إسعاد يونس ” . وخلال اللقاء كشفت شيرين عبد الوهاب عن وجود ” عفاريت ” في منزلها تستضيفهم وتتعايش معهم وأحيانا تتحدث إليهم . فقالت شيرين : ” النوم الكتير حسد على طاقة سلبية على شوية عفاريت في البيت مستضيفاهم .. وعندي شوية عفاريت حلوين مصاحباهم في البيت ” . وتابعت : ” الحاجة تبقى قصاد عيني كدة وفجأة تبقى مش موجودة، فببتدى أرحب بيهم واجيبلهم حاجة يشربوها فالحاجة تظهر على طول، وبيحبوا ادلعهم علشان الحاجة تظهر ” . وأضافت : ” أنا دايما اقولهم غنتم حبايبي وأنا أقل كتير من إني أعاندكم .. أوقات أسمع حاجة بتناديني، برد السلام وأقول أيوة حاضر أنا جاية أهو .. أنا مش بخاف، ومش بروح، برد السلام عليهم بس ” .

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تكشف عن استضافتها ل ” عفاريت ” في منزلها : ” مصاحباهم وبينادوني وبرد عليهم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.