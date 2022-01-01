هيفاء وهبي تكتسح السوشيال ميديا مع بداية العام.. إطلالة رائعة بالأحمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي معايدة خاصة لجمهورها في الوطن العربي والعالم بمناسبة حلول العام الجديد 2020. ونشرت هيفاء وهبي صورة جديدة لها التقطت لها خصيصًا لهذه المناسبة وظهرت فيها بإطلالة أكثر من رائعة وفستان أحمر قصير أبرز جمالها وأنوثتها.

وعلّقت هيفاء وهبي على الصورة قائلةً: “أتمنى أن يكون العام الجديد أكثر لطفًا للجميع ويحمل لكم أهدفًا أكبر.. سنة جديدة سعيدة”.

إطلالة هيفاء وهبي الجديدة تحوّلت إلى حديث “السوشيال ميديا”، فتصدّر اسمها الترند على فيسبوك وتويتر في كلّ من مصر ولبنان والسعودية وليبيا والجزائر.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد أعلنت منذ أيام عن تعاقدها رسميًا على بطولة فيلم جديد من المقرر البدء بتصويره مطلع يناير الجاري بمشاركة عدد من الممثلين.

وكشفت هيفاء في منشور عبر خاصية “الستوري” في موقع “إنستغرام”، أنها تتعاون في الفيلم مع الأساتذة ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وسيتم تصوير المشاهد الأولى من العمل في العاصمة الفرنسية باريس.