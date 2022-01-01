شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حاجة واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة بشرى، كليب أغنيتها الجديدة "حاجة واحدة"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع الهامى دهيمة، وإخراج محمود رشاد، حيث روجت لأغنيتها عبر منصاتها على السوشيال ميديا، قائلة: "اسمعوا أغنيتى الجديدة حاجة واحدة على يوتيوب"، الذى تم تصويرها بطريقة الأبيض والأسود.

وتقول كلمات الأغنية:

"ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة.. بيبقى نفسه ف حاجة واحدة وكلنا عارفين هى ايه؟، بالذمة يا ولاد بقى مش عيب اوى عليكوا رافعين راسكو ازاى و فيكو ناس شايفانا بالنظرة دى، حاجة واحدة اللى انتو شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها.. حاجة واحدة اللى انتو شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها، كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها.. فين الرجولة ليه اتعدمت فيكو فجأة لو واحدة قالت ليكو لأ مبتخلصش من الكلام.. اه صحيح فى منكم رجالة و بقوا عمله نادرة بس الأغلبية فاكرة اى بنت مش تمام..كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها".

وتعاونت بشرى مؤخرا مع الفنان محمد شاشو، بأغنية "افرح"، ومن المفترض إطلاق فيديو كليب للعمل؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة على الجماهير، وتعد أغنية "افرح"، التعاون الثانى بين بشرى وشاشو، بعد تعاونهما معا فى أغنية "خيوط الأمل"، التى تبث الطاقة الإيجابية.



