شكرا لقرائتكم خبر عن يارا محمد تغنى بدون ترخيص .. 5 معلومات عن المطربة الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المطربة الشعبية يارا محمد أثارت الجدل ليلة أمس الجمعة بسبب إقامتها حفلاً غنائيًا فى إحدى كافيهات مدينة نصر بدون تراخيص، وتم القبض عليها لعدم حصولها على ترخيص لإقامة هذا الحفل، وخرجت من الحبس بضمان محل إقامتها.

1- يارا محمد هى مطربة شعبية تقوم بإحياء العديد من الأفراح الشعبية في محافظات مصر، وعلى رأسها محافظة المنصورة.

2- كانت زوجة عازف الأرج الشهير بأغنية "يا عبد السلام".

3- قدمت فيديو كليب بعنوان "الفلوس"

4- شاركت المطرب مسلم فى مهرجان "فارقونا"، وحققت نجاحا جماهيريا.

5- لديها العديد من المهرجانات الشعبية، أمثال "أنا مش ندمانة"، و"ماما المجال"، و"الفلوس"، والأشهر "شيفاكوا هوا" التى حققت نجاح كبير بعد ما طرحتها على يوتيوب وحققت نسب مشاهدات وصلت لـ 22 مليون.