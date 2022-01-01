شكرا لقرائتكم خبر عن عام جديد سعيد للجميع.. هند صبرى تلخص إنجازاتها فى عام 2021 بفيديو 4 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة التونسية هند صبرى، بحلول العام الميلادى الجديد بطريقة مميزة، حيث استعرضت ملخصًا لأهم إنجازاتها وما تميزت به خلال العام المنصرم 2021، التى بدأت فى شهر يناير 2021، بحصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسى برتبة ضابط كأول امرأة تونسية وأصغر عربية تتحصل على هذا الوسام.

وفى شهر فبراير 2021، أعلنت هند، عن بداية تصوير مسلسها الجديد "البحث عن علا"، ثم مشاركتها فى موكب المومياوات الملكية فى مصر رفقة عدد من النجوم والفنانين، إضافة إلى عرض مسلسل "هجمة مرتدة" أمام النجم أحمد عز، والذى عرض خلاله موسم دراما رمضان الماضى.

وأعادت هند صبرى، نشر مقطع الفيديو الذى يلخص إنجازاتها فى العام 2021، عن صفحة معجبين باسمها على "إنستجرام"، حيث نشرت الصفحة التى تحمل اسم النجمة التونسية وتعرف نفسها على أنها حساب لمعجبيها وليس حسابًا رسميًا، مقطع الفيديو، ومن ثم نقلته هند صبرى عنهم ووجهت لهذه الصفحة الشكر.

وسبق وأعلنت النجمة هند صبرى عن تدشين حساب لها على موقع الفيديوهات تيك توك، واختارت هند أن يكون أول فيديوهاتها على التيك توك فيديو ساخر من العام الجديد، حيث كشفت صبرى عن الفيديو من خلال إنستجرام الخاص بها وعلقت عليه بـ"أخيرًا حساب على تيك توك.. تابعونى هناك"، وظهرت هند فى فيديو ساخر ترد على سؤال إيه طموحاتك فى السنة الجديد لترد بـ"إن القيامة تقوم".

كما سبق وشاركت النجمة التونسية هند صبرى جمهورها بفيديو آخر، ظهرت وهى ترقص مع صديقاتها فى المنزل على أنغام أغنية الفنان ويجز "دورك جاي"، ونشرت هند الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "دورك جاي"، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشره، وحرص عدد من النجوم التعليق عليه، منهم النجمة منى زكى وعلقت بمجموعة قلوب.

يأتي هذا فيما تألقت هند صبرى فى حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى دورته الأولى، ونشرت صورا لإطلالتها بالحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بجامبسوت مميز من تصميم المصمم العالمى إيلى صعب.

وقالت الفنانة هند صبرى، خلال محاضرتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائى، إن أول يوم تصوير لها فى فيلم "عمارة يعقوبيان" كانت متوترة، فـ عادل إمام له كاريزما وشعرت بالمسئولية أمامه، خصوصا أنه لم يكن يعرفنى أحد وقتها فى مصر سوى 5 أفراد، وشعرت أيضا بالتوتر أمام محمود عبد العزيز فى فيلم إبراهيم الأبيض.



هند صبرى وحصولها على وسام الفنون الفرنسى



هند صبرى



هند صبرى فى مسلسل هجمة مرتدة



مسلسل هجمة مرتدة



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