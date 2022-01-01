شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تتألق فى أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائيًا فى ليلة رأس السنة والتى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسي الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية " ما تيجي هنا وأنا أحبك".

وعلقت نانسى على تأخر حفلها لقرابة الساعة ونصف الساعة بسبب تساقط الامطار المستمر قائلة: "الشتا خير.. وتمنت للجميع تحقيق أمانيهم في العام الجديد 2022".

وأشعلت نانسي الحفل بباقة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات" .. بالإضافة إلى"إنت مصري" التي أشعلت المزيد من آجواء الإثارة وغيرها مما قدمتها بناء علي رغبة الجمهور.

تخلل الحفل صعود المطرب والملحن محمد رحيم على خشبة المسرح بجوار نانسي التي من جانبها قدمته للجمهور وأشارت إلى أنهما سبق أن تعاونا معا في أغنية " الدنيا حلوة".



حفل نانسى



نانسى عجرم



حفل نانسى



نانسى عجرم