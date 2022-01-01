شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات رأس السنة 2022.. خفة دم تامر حسني تتحول إلى كوميكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم تامر حسني ضيفًا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي المذاع علي قناة cbc، وتناولت الحلقة الكثير من التصريحات والأسرار التي كشفها نجم الجيل.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إحدى تصريحات نجم الجيل تامر حسني التي أظهرت خفة دمه لتتحول إلى كوميكس يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث قال نجم الجيل: "الرجل حنيته بتبقي 10 أضعاف الأم وهو بيتعرف على واحدة في الأول"، لتنال هذه الدعابة استحسان الجمهور ويتم تداولها بشكل كبير.

وسألت الإعلامية منى الشاذلى، الفنان تامر حسنى "من أكثر عمرًا الرجال أم السيدات"، وذلك خلال لقاء تامر حسنى مع برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى

ورد تامر حسنى على السؤال قائلا: أعتقد أن الستات أطول عمرا من الرجالة"، فسألته الإعلامية منى الشاذلى عن أسباب إجابته ليرد تامر حسنى ساخرا: لأنهم بيقصفوا عمر الرجالة إحنا بنموت ناقصين عمر".

وقالت الإعلامية منى الشاذلى، إن إجابة تامر حسنى صحيحة، لأن السيدات أكثر عمرا من الرجال بعامين.