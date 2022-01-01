دنيا وإيمي سمير غانم بالمسجد الحرام: عملنا عمرة ودعينا من قلبنا لبابي ومامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلادها الـ37، الذي يوافق اليوم السبت 1 يناير، إذ أنها من مواليد 1985.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها بشقيقتها "إيمي" من داخل المسجد الحرام، عبر"ستوري" حسابها على "إنستجرام"، موجهة رسالة لجمهورها، وعلقت: "شكرا لكل النعم اللي على شكل جمهور اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي.. أنا بشكركم من كل قلبي".

وأضافت: "النهاردة يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا، وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب".

دنيا سمير غانم من مواليد 1 يناير 1985، كانت بدايتها وهي طفلة حيث شاركت بالتمثيل عام 1995 من خلال فيلم "امرأة وامرأة"، ثم شاركت بعدها بالعديد من المسلسلات حتى تخرجت من جامعة مصر للعلوم والفنون.

عقب ذلك، شاركت محمد هنيدي بطولة فيلم "يا أنا يا خالتي" عام 2005، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "الكبير، طير إنت، الفرح".

وبالنسبة للغناء، فقد أصدرت أغنية "مش قادرة أصدق عينيا" عام 2005، والتي حققت نجاحا كبيرا، وأطلقت ألبومها الغنائي "واحدة تانية خالص" عام 2013.

يذكر أن أخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" في رمضان 2019، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته النجوم: الراحل سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، الراحلة دلال عبد العزيز، ومحمد شاهين وغيرهم، من إخراج خالد الحلفاوي.

واستقرت الجهة المنتجة لمسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، على عرضه في شهر رمضان 2022، مع النجوم: عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبد العزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.