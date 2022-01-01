15 معلومة عن دنيا سمير غانم.. بدايتها وانطلاقتها ومسلسلها في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحتفل النجمة دنيا سمير غانم، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ37، إذ أنها من مواليد 1 يناير عام 1985.

وإليكم أبرز المعلومات عن دنيا سمير غانم:

- ابنة النجم الكبير الراحل سمير غانم، والنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، وشقيقة الفنانة إيمي سمير غانم.

- متزوجة من الإعلامي رامي رضوان ولديهما ابنه واحدة هي "كايلا".

- كانت بداية دنيا سمير غانم وهي طفلة حيث شاركت بالتمثيل عام 1995 من خلال فيلم "امرأة وامرأة".

- شاركت بعدها بالعديد من المسلسلات منها: "حواء والتفاحة، السيرة الهلالية ج2، للعدالة وجوه كثيرة، زمن عماد الدين، عباس الأبيض في اليوم الأسود، أحلام البنات".

- تخرجت من جامعة مصر للعلوم والفنون.

- انطلاقتها الحقيقية كانت مع النجم محمد هنيدي من خلال فيلم "يا أنا يا خالتي" عام 2005.

- توالت أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون، والتي من أبرز أعمالها السينمائية في تلك الفترة: "كباريه، الفرح، شارع ١٨، عزبة آدم، 365 يوم سعادة، إكس لارج، لف ودوران".

- ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها دنيا سمير غانم خلال فترة صعودها: "الرقص مع الزهور، من أطلق الرصاص على هند علام، أحزان مريم".

- وقفت بطلة أمام الفنان أحمد مكي في عدة أعمال ناجحة، وهي: "طير إنت، لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)، الكبير أوي (4 أجزاء)".

- أول أعمالها كبطلة مطلقة هو مسلسل "لهفة" عام 2015، من فكرتها.

- قدّمت عقب ذلك عدة مسلسلات ناجحة، منها: "نيللي وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم، و"في ال لا لا لاند" عام 2017.

- أخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" في رمضان 2019، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته النجوم: الراحل سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، الراحلة دلال عبد العزيز، ومحمد شاهين وغيرهم، من إخراج خالد الحلفاوي.

- تستعد لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل "عالم موازي" بعدما تم تأجيل عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا، هي منهم ووالدتها الراحلة دلال عبد العزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك. والمسلسل مع النجوم: عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبد العزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

- وبالنسبة للغناء، فقد أصدرت أغنية "مش قادرة أصدق عينيا" عام 2005، والتي حققت نجاحا كبيرا، وأطلقت ألبومها الغنائي "واحدة تانية خالص" عام 2013، وقدّمت أغنية "الواد اللو" بفيلم "زنقة ستات" عام 2015، وحققت نجاحا أيضا بأغنية فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عام 2016.

- أخر ظهور فني لها كان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدّمت أغنية "بلادي اسلمي" في احتفالية "قادرون باختلاف"، مطلع ديسمبر الماضي.