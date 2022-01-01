فن ومشاهير

مبابي يكشف عن 3 أمنيات له في العام الجديد 2022

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:19 مساءً - منذ 48 دقيقة

كيليان مبابي

كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن ثلاث أمنيات يتمنى تحقيقها في العام الجديد لمتابعيه وجماهيره.

وكتب مبابي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في طريقنا إلى 2022.. عام سعيد على الجميع”.

وأضاف: “أتمنى لكم الصحة، السعادة والنجاح”، مرفقا صورة له وهو يقبل كأس العالم، عند التتويج به مع فرنسا في 2018.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي الشاب مع النادي الباريسي، بحلول 30 يونيو المقبل، وسط أنباء عن انتقاله المرتقب إلى الإسباني.

وختم مبابي العام الماضي، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم، خلال حفل جوائز “جلوب سوكر” في دبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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